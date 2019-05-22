Казахстанская делегация выступила с докладом в Вене

В столице Австрии прошла Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

20-22 мая казахстанская делегация приняла участие в работе 28-й сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене (Австрия), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Казахстана.

Представители правоохранительных ведомств 80 государств и эксперты ООН обсуждали вопросы эффективных, справедливых и гуманных мер по профилактике и борьбе с дискриминацией и насилием любого рода.

Выступая с докладом, заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов сообщил о проводимых в Казахстане реформах в уголовно-правовой сфере, подчеркнув достигнутые результаты по гуманизации законодательства.

Он подчеркнул, что только за последний год комплекс принятых мер в этом направлении позволил улучшить рейтинг Казахстана в международном Индексе тюремного населения на 12 позиций (с 83 до 95).

В рамках визита состоялись переговоры казахстанской делегации с зарубежными коллегами.

Марат Ахметжанов на встрече с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Юрием Федотовым проинформировал о деятельности органов прокуратуры Казахстана по защите прав и обеспечению безопасности общества, а также обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества.

При беседе с представителями Казахстана секретарь федерального министерства Конституции, реформ и юстиции Австрии Кристиан Пильначек отметил опыт Казахстана по эвакуации своих граждан из зоны боевых действий в Сирии. Он также выразил намерение продолжить сотрудничество между двумя странами на основе принципа взаимности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!