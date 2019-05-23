Организатор "Евровидения" пересмотрел итоги конкурса

Перераспределение баллов не повлияло на итоговую тройку победителей.

Европейский вещательный союз сообщил о человеческой ошибке, из-за которой пришлось пересмотреть начисление баллов участникам конкурса. Ошибка была допущена после того, как жюри из Белоруссии раскрыло результаты своего голосования

Европейский вещательный союз (ЕВС), организатор "Евровидения-2019", пересмотрел итоги конкурса и перераспределил баллы, которые получили участники. Это решение было принято из-за ошибки при начислении баллов.

Перераспределение баллов не повлияло на итоговую тройку победителей:

Нидерланды — 498 баллов (+7 к изначальным данным);

Италия — 472 балла (+7);

Россия — 370 баллов (+1).

Кроме того, организатор конкурса распустил профессиональное жюри, представлявшее Белоруссию, так как члены жюри раскрыли результаты своего голосования в первом полуфинале, а это противоречит правилам "Евровидения".

"При стандартной практике проверки результатов конкурса мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован неправильный совокупный результат, — говорится в заявлении ЕВС. — Это не повлияло на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице, а также на общего победителя".

Пересмотр суммы баллов привел к изменению в списке: Швеция поднялась с шестого на пятое место, обогнав Норвегию, Северная Македония вышла на седьмую позицию, сместив с нее Азербайджан, Белоруссия поднялась на 24-е место, обогнав Германию.

Победитель "Евровидения" определяется при суммировании баллов, полученных участником от профессионального жюри, и баллов, полученных при голосовании телезрителей стран, участвующих в конкурсе.

Финал "Евровидения-2019" прошел 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Первое место занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, на втором месте — участник из Италии Mahmood. Россию представлял Сергей Лазарев, он занял третье место.

В финале конкурса из-за разглашения оценок было дисквалифицировано белорусское жюри, вместо его оценок при подсчете были использованы средние баллы конкурсантов, приведенные ЕВС. Организаторы пересмотрели начисление именно этих очков.

Источник: РБК

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