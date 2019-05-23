Марадону задержала полиция

Полицейские лично вручили ему уведомление об иске, который на него подала его бывшая подружка Росио Олива.

Аргентинец Диего Марадона был задержан полицией в аэропорту Буэнос-Айреса, передает Lenta.ru.

По местных СМИ, Марадона был арестован для того, чтобы полицейские лично вручили ему уведомление об иске, который на него подала его бывшая подружка Росио Олива. Она требует от аргентинца 6,3 миллиона долларов. Пара была вместе около шести лет.

Марадона прилетел в столицу Аргентинцы из Мексики. Он работает тренером в клубе "Дорадос де Синалоа". В апреле специалист заявил, что готов покинуть команду и вообще уйти из футбола.

Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре 2018-го. С 2011 по 2018 год он работал в Саудовской Аравии, а с 2008-го по 2010-й возглавлял сборную Аргентины. Альбиселесте под руководством Марадоны добрались до четвертьфинала чемпионата мира-2010.

Как игрок Марадона известен по выступлениям за "Барселону" и "Наполи". Он стал чемпионом мира в составе национальной команды в 1986 году.

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