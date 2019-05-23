Нашествие бабочек зафиксировали в Актау

Этой весной жителей Актау вновь удивило большое количество бабочек, появившихся в городе.

В городе бабочки появились несколько дней назад, и уже облепили все кусты и деревья. По словам специалистов, аномальное количество бабочек, скорее всего, связано с дождливой весной. Обильные осадки и повышенная влажность стали причиной небывалого размножения. Об этом сообщает "Лада", передает Zakon.kz.

Подобное явление жители Актау уже наблюдали в 2016 году.

По словам биологов, это обычные бабочки-крапивницы и они не представляют опасности для человека.

Бабочка вида "Бархатница чуткая" (Hyponephele naricina) считается реликтом Устюрта. Обитает на полуострове Мангышлак, в полупустыне Закавказья, Турции, Иране, Туркмении, а также Северном, Внутреннем и Восточном Тянь-Шане, Джунгарском Алатау и Зайсане, - рассказала Марзия Мухашева, кандитат педагогических наук, преподаватель кафедры биологии КГУТиИ им.Ш. Есенова.

Питаются бабочки соком и нектаром акаций и декоративных растений, и не представляют опасности для человека. Отрицательного влияния на растения насекомые не оказывают, а наоборот, способствуют перекрестному опылению, отмечает кандидат педагогических наук.

В 2015 году жители Актау наблюдали нашествие божьих коровок.

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