Заместитель акима ВКО Асем Нусупова посетила Центр занятости Семея

С начала апреля текущего года по сегодняшний день за назначением АСП в центр занятости населения Семея обратились 3 978 семей.

Замакима лично проверила, на каком уровне продвигается работа по назначению адресной социальной помощи населению города. Встретилась с претендентами на АСП, разъяснила новый порядок назначения адресной социальной помощи, сообщает Zakon.kz.

- По новому формату адресной социальной помощи, который введен в Казахстане с 1 апреля нынешнего года, повышены критерии назначения АСП с 50 до 70 % от прожиточного минимума на одного человека. То есть, с 14 849 до 20 789 тенге. Теперь, если у семьи среднедушевой доход не превышает 70 %-ный установленный порог, то автоматически каждому ребенку назначается по 20 789 тенге, - пояснила она.

Также заместитель акима области выслушала мнения по качеству предоставления услуг, ответила на интересующие вопросы. Как выяснилось, в Центр занятости Семея ежедневно обращаются свыше 60-ти человек, желающих получить адресную помощь. Так как поток обращающихся значительный. Чтобы люди не ожидали часами в очередях и получали услуги за максимально короткое время, руководству Центра занятости поручено увеличить количество специалистов, ведущих прием документов. Более того, администрации центра занятости дано задание вести контроль и регулировать очередность. А в случае увеличения количества людей, находящихся в очереди, дополнительно подключать к приему документов еще и других специалистов. Кроме того, рекомендовано сделать гибкий график обеда для специалистов. Отметим, что в Семее самая большая доля назначении и выплат АСП по области. Нагрузка у специалистов колоссальная.

С начала апреля текущего года по сегодняшний день за назначением АСП в центр занятости населения Семея обратились 3 978 семей, из них приняты заявки у 1 930 семей, назначена адресная социальная помощь 1 829 семьям. В общем сумма выплат составила 261,7 млн.тенге.

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