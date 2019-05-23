Обладатель аномально густых волос пожаловался на издевательства

Мужчины часто обвиняют его в том, что он искажает женскую сексуальность, а женщины - завидуют и считают, что мужчина недостоин таких шикарных волос.

Обладатель аномально густых и длинных волос из города Минас-Жерайс, Бразилия, рассказал о трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться из-за женственной внешности, передает Lenta.ru.

В 2012 году 28-летний актер и модель Кристиано Брага принял решение отращивать волосы, невзирая на издевательства одноклассников.

- У меня нет объяснения, почему я захотел отрастить волосы. Я посмотрел в зеркало и решил отращивать, мне всегда нравились длинные волосы, - признается Брага. - Было время, когда меня сильно критиковали. Люди обзывали меня женщиной, метлой, чучелом. Они хотели отстричь мои волосы, говорили, что я уродливый, странный.

По словам бразильца, мужчины часто обвиняют его в том, что он искажает женскую сексуальность, а женщины - завидуют и считают, что мужчина недостоин таких шикарных волос.

- Меня очень расстраивает, когда из-за волос они спрашивают, не хочу ли я сменить пол. Это показывает, что общество не принимает то, что отличается от привычного шаблона, - сетует Брага. Он также пожаловался, что зачастую люди фотографируют его на улицах без его разрешения.

Однако, несмотря ни на что, Кристиано не собирается останавливаться на достигнутой длине.

- Я бы бесконечно отращивал волосы, но я работаю актером, и если мне придется подстричься из-за работы, к сожалению, я сделаю это. Но до сих пор мне удавалось договориться, - рассказал мужчина.

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