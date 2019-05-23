Как проголосовать гражданам Казахстана в России на выборах 9 июня

При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности.

9 июня 2019 года состоятся внеочередные выборы президента Казахстана. Граждане Казахстана, которые будут находиться в этот день в Москве, смогут проголосовать в посольстве Республики Казахстан, где будет работать избирательный участок №265, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт посольства РК в РФ.

Режим его работы: 07:00 – 20:00 по местному времени. Адрес избирательного участка: Москва, Чистопрудный бульвар, 3"А" (здание посольства Республики Казахстан).

Для упрощения процедуры внесения в список избирателей рекомендуем встать на консульский учет в посольстве РК в РФ, а также позвонить по телефонам +7 (495) 627 18 12, +7 (495) 627 18 96 и сообщить ФИО и ИИН.

Помимо Москвы, на территории Российской Федерации можно будет проголосовать в четырех городах на избирательных участках при генеральных консульствах и Консульствах Республики Казахстан:

г.Санкт-Петербург, улица Рылеева, д.10. Тел.: +7 (812) 335-25-46, 335-25-47 E-mail: kazconspb@mail.ru. Веб-сайт.

г.Казань, улица Карла Маркса, дом 8/13. Тел.: 8 (843) 202 05 52, +7 999 155 69 71. E-mail: kazan@mfa.kz. Веб-сайт.

г.Астрахань, улица Акварельная, 2 Б. Тел.: +7 (8512) 25-18-85, (8512) 61-00-08 E-mail: astrakhan@mfa.kz. Веб-сайт.

г.Омск, улица Чокана Валиханова д. 9. Тел.: +7 (3812) 32-52-13, 32-52-07, 32-52-08 Факс.: 32-52-15, 32-52-05 E-mail: omsk@mfa.kz. Веб-сайт.

При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

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