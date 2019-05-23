ПРАВМЕДИА: мошенничество с недвижимостью
Вебинар состоится 28 мая.
При покупке, продаже, сдаче в аренду недвижимости вы можете столкнуться с действиями мошенников. Ради получения прибыли преступники готовы на многое - от подделки документов до принудительного лишения права собственности.
Как не попасть в их ловушку?
Будем разбираться на бесплатном вебинаре ПРАВМЕДИА "Мошенничество с недвижимостью".
Вы узнаете:
● Как проводятся сделки купли-продажи квартир;
● Схемы мошенничества;
● Кто такой добросовестный приобретатель;
● На что смотреть при покупке недвижимости;
● Как вернуть свои деньги, если вы стали жертвой мошенников.
Ведущие: Алтынай Макешева, нотариус с 20-летним общим стажем работы и Айсулу Насыр, юрист, эксперт по спорам с недвижимостью и договорному праву.
Вебинар состоится 28 мая в 11:00 часов (время столичное).
Для участия в вебинаре пройдите регистрацию.
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