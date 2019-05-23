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ПРАВМЕДИА: мошенничество с недвижимостью

Вебинар состоится 28 мая.

Фото : Morozov.fm23 мая 2019, 09:54

При покупке, продаже, сдаче в аренду недвижимости вы можете столкнуться с действиями мошенников. Ради получения прибыли преступники готовы на многое - от подделки документов до принудительного лишения права собственности.

Как не попасть в их ловушку?

Будем разбираться на бесплатном вебинаре ПРАВМЕДИА "Мошенничество с недвижимостью".

Вы узнаете:

● Как проводятся сделки купли-продажи квартир;

● Схемы мошенничества;

● Кто такой добросовестный приобретатель;

● На что смотреть при покупке недвижимости;

● Как вернуть свои деньги, если вы стали жертвой мошенников.

Ведущие: Алтынай Макешева, нотариус с 20-летним общим стажем работы и Айсулу Насыр, юрист, эксперт по спорам с недвижимостью и договорному праву.

Вебинар состоится 28 мая в 11:00 часов (время столичное).

Для участия в вебинаре пройдите регистрацию.

Принимаем ваши вопросы по теме.


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