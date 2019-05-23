Токаев: Казахстан вступил в важный период своего развития

Люди нуждаются в формировании иммунитета к новым явлениям и угрозам.

XVI Евразийский медиафорум в Алматы официально открыт приветственным словом Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Его зачитал министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает Zakon.kz.

От имени министерства Абаев выразил благодарность организаторам, которые держат высокую марку.

Далее он зачитал приветственное слово от Токаева.

- Более 1,5 десятилетий назад возникла данная площадка, на которой журналистское сообщество обменивается мнениями по широкому кругу наиболее актуальных тем. Форум возник на волне осмысления серьезных изменений в мировой геополитике, произошедших в сентябре 2001 года в Нью-Йорке. Из года в год обсуждаются острые злободневные проблемы международной и региональной повестки дня. Форум, который первоначально собирал не более 200 участников, сегодня превратился в масштабное событие общественной жизни всего региона. В его работе участвуют 7, 5 тыс. известных представителей медиасообщества, в том числе 700 экспертов из более 60 стран в мире, - говорится в обращении Токаева.

В обращении отмечается, что Казахстан вступил в важный период своего развития, 9 июня пройдут досрочные выборы президента РК.

- Как действующий Президент Казахстана я привержен к проведению честных, справедливых и демократических выборов. Приветствую участие делегаций международных наблюдателей и СМИ, - гласит обращение.

Новая цифровая реальность станет одной из главных тем форума. Токаев отметил, что в мире выражается обеспокоенность вопросами защиты людей от несанкционированной утечки информации, проблемами вмешательства с помощью цифровых технологий в выборы и политические процессы, деструктивного влияния интернета и соцсетей на подрастающее поколение.

- Люди нуждаются в формировании иммунитета к новым явлениям и угрозам. Эти проблемы должны изучаться в медиасообществе с целью получения исчерпывающего ответа, - отметил Токаев.

Альберт Ахметов

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