Саркисян: Роль медиа и виртуального мира имеет грандиозное влияние на политику

Виртуальная жизнь является интерактивной, она не только интегрирует разные виды нашей жизни, но она полностью нас меняет.

Президент Армении Армен Саркисян выступил с приветственным словом на Евразийском медиафоруме, передает Zakon.kz.

В Алматы проходит ежегодный Евразийский медиафорум. 23 мая состоялось официальное открытие форума, на котором выступил президент Армении Армен Саркисян. В своей речи он отметил важность евразийского континента.

- Евразия - это содружество наших народов, культур и цивилизаций. Я бы хотел видеть тот день, когда Евразийское экономическое содружество, Европейский союз начали бы серьезные переговоры о глубоком сотрудничестве, - сказал Армен Саркисян.

Он отметил, что годами ранее форум представлялся как платформа для журналистского сообщества, однако его значение стало более глобальным.

- Когда мы говорим о медиа, мы думаем не только о журналистике: это и реальное и виртуальное. Каждый из нас проводит время в виртуальном пространстве и оно стало намного больше, чем новости и журналистика. Это часть нашей жизни, это маленький инструмент, включающий экономическое развитие, финансовые отношения и т.д.(...) Виртуальная жизнь является интерактивной, она не только интегрирует разные виды нашей жизни, но она полностью нас меняет и показывает, как мы занимаемся наукой, образованием, здравоохранением, экономикой и политикой и тоже. Роль медиа и виртуального мира имеет грандиозное влияние на политику, - отметил Саркисян.

Также он поблагодарил председателя оргкомитета Евразийского медиафорума Даригу Назарбаеву.

- Форум - это инициатива Дариги Нурсултановны, она получила поддержку от Правительства Казахстана. Мне так приятно после нескольких годов отсутствия приехать вновь сюда и обнаружить, что в нашей жизни есть вещи, которые не меняются - это те люди, которые начинали этот форум и продолжают работать. Я хочу поблагодарить всех вас, тех, кто организовал этот форум и пожелать, чтобы он проходил еще много лет, - подытожил президент Армении.

Евразийский медиафорум будет проходить до 24 мая. Тема обсуждений этого года "Мир сегодня: Трансформация реальности?".

Асема Тунгушбаева

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