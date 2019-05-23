Правила проведения комплексного тестирования утверждены в РК
Прием заявлений для участия в КТ осуществляется с 3 по 25 июля календарного года.
Министр образования и науки РК своим приказом от 8 мая 2019 года утвердил Правила проведения комплексного тестирования, передает Zakon.kz.
Комплексное тестирование (КТ) проводится для лиц, освоивших образовательные программы высшего образования.
Для участия в тестировании поступающий подает в приемную комиссию линейного вуза и/или через информационную систему следующие документы:
- заявление;
- документ о высшем образовании (подлинник, при подаче документов в приемную комиссию);
- копию документа, удостоверяющего личность;
- две фотографии размером 3x4 сантиметра;
- медицинскую справку по форме 086-У;
- квитанцию об оплате за участие в тестировании.
Вместе с копией документа, удостоверяющего личность, указанного в настоящем пункте, предоставляется его подлинник для сверки, проводимой в присутствии поступающего. После проведения сверки подлинник документа возвращается.
Для участия в КТ инвалиды с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата при предъявлении документа об установлении инвалидности, дополнительно при необходимости подают заявление в произвольной форме на имя председателя приемной комиссии линейного вуза о необходимости предоставления отдельной аудитории или помощника, не являющегося преподавателем дисциплин, или специалиста, владеющего жестовым языком для инвалидов с нарушением слуха.
Поступающим, подавшим заявления для участия в КТ предоставляется расписка (в произвольной форме) о приеме документов.
Прием заявлений для участия в тестировании осуществляется с 3 по 25 июля календарного года.
Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
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