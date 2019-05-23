Суд по делу Джакупова из Миннацэкономики перенесли на другой срок

Должностное лицо обвиняется в мошенничестве.

Суд по делу Асланбека Джакупова перенесли на другой срок. Стороны обратились к судье с ходатайством о переносе слушания на другую дату, передает корреспондент Zakon.kz.

В Есильском районном суде по уголовным делам началось судебное заседание. Подсудимый директор департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики Асланбек Джакупов. Обвиняется по статье 190 часть 3 пункт 2 (Мошенничество).

В ходе судебного заседания адвокат подсудимого и пострадавшая сторона обратились к судье с ходатайством перенести слушание на другой срок. Судья одобрил ходатайство, назначив дату на 29 мая.

- Поскольку дело поступило в ускоренном досудебном расследовании, суд назначил судебное заседание провести в сокращенном порядке. С учетом позиции сторон суд принял решение отложить, не нарушая права сторон на защиту. Следующий суд будет 29 мая, - сказал судья Канат Тобагалиулы.

Асланбек Джакупов был задержан при получении крупной взятки 18 апреля в Нур-Султане. Задержание Джакупова произошло при передаче 500 тысяч тенге, предназначенных для "отката" за оказание услуги Институту экономических исследований, который относится к Министерству национальной экономики РК.

Деньги Джакупову передала эксперт. Она получила 1 млн 350 тысяч тенге за выполнение научной работы, из них полмиллиона отдавала Джакупову за помощь при получении заказа. Джакупов признался в получении взятки и написал заявление о завершении расследования в ускоренном порядке.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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