Байбек рассказал о взаимодействии с населением на Евразийском медиафоруме

Залогом устойчивого развития является опора на незыблемые ценности государственности.

В Алматы на XVI Евразийском медиафоруме аким мегаполиса Бауыржан Байбек отметил, что медиафорум стал авторитетной международной диалоговой площадкой, где наряду с профессиональными вопросами медийной сферы, обсуждаются фундаментальные темы, волнующие мировую общественность, передает Zakon.kz.

- Масс-медиа – это не только мир, представленный журналистским сообществом. Это мощный информационный институт, который определяет жизнь современного общества, формирует новую культуру общения В свою очередь Алматы – это город активных граждан и проведение такого масштабного форума с высокими целями всегда вызывает интерес у горожан. Сегодня в городе работают более 4 тысяч НПО и более тысячи СМИ. Высока активность экспертного сообщества. В целях учета общественного мнения о развитии города внедрены новые механизмы взаимодействия с гражданским обществом и населением в целом, - сказал Бауыржан Байбек.

Так, успешно действует общественная приемная акимата "Open Almaty". С этого года, в соответствии с рекомендациями ОЭСР по выделению 1% бюджета для распределения самими жителями, запускается проект "Бюджет участия". В каждом районе Алматы горожане самостоятельно на основе предложений и путем публичного голосования будут решать, куда направлять бюджетные средства.

- Залогом устойчивого развития является опора на незыблемые ценности государственности. Это ценности, которые не меняются, несмотря на то, в каком направлении развивается мир и человечество. В их числе гуманность, справедливость, солидарность, стремление к знаниям и гармонии, являющиеся основой для благополучия любого общества. На современном этапе, отличающегося ускоренными трансформационными процессами, их актуальность все более возрастает. СМИ же имеют решающее значение для распространения и укрепления в общественном сознании этих общих для всего человечества ценностей. Я уверен, что Евразийский медиафорум, ставший значимой площадкой для экспертов со всего мира, внесет свою важную лепту в определение основных направлений дальнейшего развития, в том числе путем продвижения идей диалога и взаимного сотрудничества, - подчеркнул аким города.

Будучи крупнейшим мегаполисом региона, Алматы является международной площадкой для встреч и переговоров мирового уровня. В последние годы в городе на высоком уровне прошли Саммит мэров Всемирной организации здравоохранения, 28-я Всемирная зимняя Универсиада. Впервые за пределами стран ОЭСР прошла "Неделя Евразии". Во второй раз состоялся Форум по цифровизации Евразийского экономического союза, который участники оценили, как "цифровой Давос".

- Ежегодно в Алматы проводится более 50 международных массовых культурных и спортивных мероприятий, фестивалей джазовой, классической и этнической музыки. Например, в эту субботу пройдет традиционный фестиваль этнической музыки "The Spirit of Tengri". Хочу пригласить на этот праздник музыки всех участников Форума, кто останется в городе на выходные. Желаю всем почувствовать теплое гостеприимство, насладиться прекрасной природой и достопримечательностями города, узнать больше о нашей национальной культуре, - добавил Бауыржан Байбек.

В Алматы проходит XVI Евразийский медиафорум, собравший более 600 представителей из 50 стран мира. Известные журналисты, популярные общественные деятели и авторитетные политики обсуждают актуальные вопросы геополитического, экономического и социокультурного развития, как Казахстана, так и международного сообщества.

Альберт Ахметов

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