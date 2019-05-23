Первое дело рассматривает суд МФЦ "Астана"

МФЦ "Астана" ежегодно участвует в работе Евразийского медиафорума.

Управляющий Международным Финансовым Центром "Астана" Кайрат Келимбетов в кулуарах XVI Евразийского медиафорума рассказал о достигнутых результатах работы и своем интересе на алматинском мероприятии, передает Zakon.kz.

- Кроме биржи у нас созданы специальные институты, это суд МФЦ "Астана", работа которого вызывает большой интерес на постсоветстком пространстве и международный арбитражный центр. Недавно главный регистратор суда объявил, что первое дело в суде сегодня рассматривается, и мы в ближайшее время сообщим о его результатах, - сказал Кайрат Келимбетов.

При этом он не стал раскрывать детали о сторонах процесса.

- Специфика судов такая, что вначале формируется сам кейс, после того, как будут сформированы позиции сторон, сам суд должен сообщить детали. Мы ждем новостей от главного регистратора. Сейчас внедрена программа электронного правосудия совместно с сингапурской компанией, которая позволяет участвовать в работе суда онлайн, подавать заявки для судебного рассмотрения, не находясь в Казахстане. Программа поддерживает связь с судейским корпусом, - отметил Келимбетов.

По его словам, МФЦ "Астана" ежегодно участвует в работе Евразийского медиафорума.

- Самая важная тема, как мир меняется с учетом цифровых возможностей и новых технологий - больших данных, искусственного интеллекта и как это все должно быть вовлечено в возможности презентации возможностей МФЦА для каждого гражданина Казахстана, - отметил Келимбетов.

В июле 2018 Первый Президент Казахстана открыл работу международного финансового центра "Астана". Впервые на постсоветском пространстве юрисдикция, которая работает на правилах английского права, началась работа органов МФЦА. В ноябре 2018 Назарбаев участвовал в первом IPO компании "Казатомпром", которая проходила двойной листинг на бирже МФЦ "Астана" и Лондонской бирже. По словам Келимбетова, это была первая успешная приватизация нацкомпании, которая принадлежит ФНБ "Самрук Казына".

- В 2019 ожидается приватизация "Казахтелекома" и "Эйр Астана", в следующем году будет рассмотрена возможность, в зависимости от рыночных условий, запустить программу IPO на "Казмунайгаз", - рассказал Келимбетов.

Кроме казахстанских компаний листинг на бирже МФЦА прошли зарубежные гиганты промышленности, нефтегазовой сферы, финансов из стран СНГ, Азии и США, сейчас в МФЦ "Астана" зарегистрировано более 160 компаний. Биржа получила признание налоговыми органами Великобритании, знак качества среди бирж на Европейском пространстве, биржа планирует продолжить участвовать в программе приватизации, работать с рынком государственных ценных бумаг и развивать фондовый рынок Казахстана. Регулятор МФЦА является признанным в мире регулятором. В глобальном рейтинге МФЦ столичный поднялся за год более чем на 30 позиций, находясь в Топ-50, по странам Восточной Европы и Центральной Азии "Астана" лидирует.

Благодаря работе МФЦ "Астана" в страну привлекаются инвестиции и развивается фондовый рынок.

Альберт Ахметов

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