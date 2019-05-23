Вопросы сотрудничества стран ЦА обсудили в ходе круглого стола на Евразийском медиафоруме

Спикеры также обсудили вопросы взаимодействия с другими соседями по региону.

Вопросы сотрудничества стран Центральной Азии обсудили в ходе круглого стола на XVI Евразийском медиафоруме.

Пять стран Центральной Азии имеют много культурных, исторических и политических общих черт. Тем не менее, по мнению ряда аналитиков и экспертов, государства ЦА слабо интегрированы между собой. В результате их успешной интеграции они могут получить доступ к рынкам товаров, энергии, капитала и труда своих соседей. О том, что предстоит сделать для улучшения взаимосвязи пяти стран Центральной Азии друг с другом и со своими соседями побеседовали казахстанские и зарубежные спикеры в ходе Круглого стола "Региональная интеграция в Центральной Азии".

Что ждет Центральную Азию в 2019 году? Как создать союз, эффективный для роста экономик региона? Готовы ли страны Центральной Азии к полноценному взаимодействию, и насколько долгосрочна такая перспектива? На эти и другие вопросы ответили спикеры, в состав которых вошли следующие эксперты:

▪ Андрес Ильвес, бывший руководитель персидской, пушту и таджикской службы BBC, Великобритания

▪ Мария Валовая, доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова, советник государственного секретаря Союзного государства, Россия

▪ Уэйн Кертис Уэлдон, бывший член Палаты представителей США

▪ (1987–2007), главный исполнительный директор консалтинговой компании "Jenkins Hill International", США

▪ Сунь Чжуанчжи, профессор, директор Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии, Китай

▪ Ерлан Карин, политолог, советник Президента РК, Казахстан

▪ Кайрат Абусеитов, Чрезвычайный и Полномочный Посол, координатор международных программ Фонда Первого Президента - Елбасы, Казахстан

▪ Мухамад Олимат, доктор, аналитик, профессор Дипломатической академии, Объединенные Арабские Эмираты

▪ Аширов Арслан, заместитель председателя Государственного информационного агентства, Туркменистан

▪ Шерадил Бактыгулов, эксперт-консультант Национального института стратегических исследований, Кыргызстан

Участники дискуссии обозначили текущую динамику развития стран Центральной Азии, их экономический и демографический потенциал. По словам начальника отдела Информационно-аналитического центра международных отношений Узбекистана Мурада Узакова, сейчас в ЦА проживает более 70 млн человек. Такие большие человеческие ресурсы должны повлиять на неотвратимый процесс сближения государств. При этом каждая страна Центральной Азии имеет свой сложившийся путь.

По мнению Хомида Саидова, доктора политических наук, профессора кафедры международных отношений и дипломатии Российско-Таджикского (Славянского) университета, они выбрали их самостоятельно, без влияния извне.

Проблематика работы круглого стола затронула и актуальные насущные вопросы, такие как обеспеченность водными ресурсами, трансграничное сотрудничество, международные угрозы и торговля. Как отметил профессор Дипломатической академии ОАЭ Мухамад Олимат, именно данными вопросами следует заниматься в первую очередь. В этом направлении уже сделаны первые шаги: подписание инициированного Казахстаном Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма, "Всемирные игры кочевников по предотвращению радиационной угрозы в Центральной Азии" в Кыргызстане, Международная конференция "Вода для устойчивого развития" в Таджикистане.

Спикеры также обсудили вопросы взаимодействия с другими соседями по региону. Они предложили рассматривать Афганистан в качестве партнера, а не источника конфликтов. Кроме того, прозвучало предложение, не воспринимать друг друга как соперников и продолжать взаимовыгодное сотрудничество.

На сегодня существуют несколько объединений, в которых числятся страны Центральной Азии. Например, Шанхайская организация сотрудничества - ШОС была официально создана в 2001 году в составе шести членов: Китая, Казахстана, Кыргызской Республики, России, Таджикистана и Узбекистана. "Шанхайский дух", то есть "взаимное доверие и польза, равенство и консультации, уважение диверсифицированных цивилизаций и стремление к общему развитию", представляет собой руководящий принцип организации, поскольку ее члены стремятся к сотрудничеству в трех областях: безопасность, экономика и гуманитарные проблемы. По словам доктора экономических наук, профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова Марии Валовой, новые объединения не должны дублировать существующие, а создаваться для решения конкретных задач, чтобы увеличить интеграцию стран.

По данным национальных статистических агентств всех государств Центральной Азии, совокупный товарооборот в регионе по итогам 2018 года составил 11,6 млрд долларов, то есть за год вырос на 35,2%. Отсюда следует, что Центральная Азия может стать не только транзитом между Западом и Востоком, Югом и Севером, но и помочь глобальной экономике.

По итогам сессии Чрезвычайный и Полномочный Посол, координатор международных программ Фонда Первого Президента – Елбасы Кайрат Абусеитов призвал объединить пять Центрально- Азиатских стран, при этом сохранить их уникальность.

Напомним, XVI Евразийский Медиа Форум проходит с 22 по 24 мая в г. Алматы на территории отеля The Ritz-Carlton Almaty. Теглайн Форума в нынешнем году - "Мир сегодня: Трансформация реальности?". На повестке дня – обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиа-сферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряженных с новыми технологиями и искусственным интеллектом.

Главная миссия ЕАМФ в качестве ведущей независимой диалоговой платформы Центральной Азии - создание условий свободного и открытого диалога политиков, журналистов и экспертов по ключевым проблемам геополитического, экономического, социокультурного развития Казахстана, Евразии и всего международного сообщества.

Генеральный партнер XVI Евразийского Медиа Форума - АО "Самрук-Қазына". Официальный сайт.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!