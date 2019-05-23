Уровень казахстанской журналистики достиг общемирового - министр Абаев

Есть недостатки, присущие всем масс-медиа, не только отечественным.

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев высказался об уровне отечественной журналистики и назвал главное преимущество СМИ над соцсетями в кулуарах XVI Евразийского медиафорума в Алматы, передает Zakon.kz.

Журналисты попросили главу профильного министерства ответить на вопрос об уровне казахстанской журналистики.

- Я думаю, что я бы не делил масс-медиа на казахстанские и зарубежные. Есть недостатки, присущие всем масс-медиа, не только отечественным. Но я хочу подчеркнуть, что уровень казахстанской журналистики уже достиг такого же профессионализма, как и общемировой, - сказал Даурен Абаев.

Также он затронул тему конкуренции классической журналистики с социальными сетями.

- Здесь мне понравились вопросы, которые были заданы относительно масс-медиа, профессиональной журналистики и социальных сетей. Я бы ответ (по-другому) сформулировал, в отличие от людей, которые выступали. Что позволит казахстанским СМИ выдержать конкуренцию у социальных сетях? Это авторитет и доверие. Вы должны понимать, что казахстанцы, да и весь мир, профессиональной журналистике доверять всегда будут больше, чем публикациям в соцсетях. Потому что журналисты перед публикацией материалов всегда проверяют информацию, в отличие от пользователей соцсетей. Я надеюсь, что журналистика всегда будет самым правильным и достоверным источником информации, журналисты всегда будут на самой верхушке информации, - заявил Абаев.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!