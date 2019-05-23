Немецкие компании готовы внести вклад в развитие Туркестана

На сегодня Туркестан превращается в большую строительную площадку - Шукеев.

23 мая аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с делегатами Союза Германской Экономики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Тило Клинером, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Глава делегации сообщил, что немецкие компании намерены инвестировать средства в сферу цифровизации, производства электроэнергии, ЖКХ и туризма.

К примеру, исполнительный директор компании "ILF Business Consult" Адреас Линке, работающий в сфере энергетики в Германии, сообщил, что он готов построить в Туркестанской области гибридную электростанцию по производству энергии с помощью солнечных электростанций, а также создать специальный парк. Вместе с тем, представитель компании "Bosch" Владимир Коломыцын выразил готовность предоставить котельные для систем отопления и полностью поддержать городскую систему водоснабжения. Наряду с этим, генеральный директор холдинга "Petroline" Андреас Штумпф заявил, что компания готова обеспечить необходимым оборудованием для переработки мусора и очистки воды.

В свою очередь, аким области выразил благодарность немецким предпринимателям, отметив о готовности наладить двустороннее сотрудничество.

- На сегодня Туркестан превращается в большую строительную площадку. Можно инвестировать в сферу строительства, ЖКХ, транспорта и ряд других отраслей. Есть специальные экономические зоны, где можно построить заводы. Немецкие технологии признаны во всем мире, и я думаю, что мы сможем наладить тесное сотрудничество. Главное, проекты должны быть экологически чистыми, качественными и доступными, - сказал У.Шукеев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!