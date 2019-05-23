Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Глава "Казмунайгаза" рассказал Токаеву о подготовке компании к IPO

Президент был проинформирован об основных итогах деятельности национальной компании за 4 месяца.

Фото : akorda.kz23 мая 2019, 13:34

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК "Казмунайгаз" Алика Айдарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

В ходе встречи глава государства был проинформирован об основных итогах деятельности национальной компании за 4 месяца 2019 года и планах на ближайшую перспективу.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о реализации крупных инвестиционных проектов, а также о подготовке компании к IPO. Президент Казахстана поручил завершить все начатые проекты в установленные сроки. Глава государства также указал на необходимость развивать корпоративное управление, привлекать в национальную компанию лучших молодых специалистов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты