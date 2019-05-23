Глава "Казмунайгаза" рассказал Токаеву о подготовке компании к IPO
Президент был проинформирован об основных итогах деятельности национальной компании за 4 месяца.
Фото : akorda.kz23 мая 2019, 13:34
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК "Казмунайгаз" Алика Айдарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.
В ходе встречи глава государства был проинформирован об основных итогах деятельности национальной компании за 4 месяца 2019 года и планах на ближайшую перспективу.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о реализации крупных инвестиционных проектов, а также о подготовке компании к IPO. Президент Казахстана поручил завершить все начатые проекты в установленные сроки. Глава государства также указал на необходимость развивать корпоративное управление, привлекать в национальную компанию лучших молодых специалистов.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4970690-47f07f4129ad792ff00ad7b3b3d036a8
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...