Сертификатами на 100 тысяч тенге наградили одаренных школьников в Павлодарской области

За этот учебный год учащиеся завоевали 191 медаль.

Награды вручили и 13 учителям, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

В Павлодаре наградили 61 одаренного школьника, кто отличился на международных и республиканских олимпиадах.

По данным регионального управления образования, за этот учебный год учащиеся завоевали 191 медаль, 29 из них в России, Южной Африке, Австралии, ещё 162 медали - в различных интеллектуальных мероприятиях.

- Сегодня вы здесь благодаря своему уму, воле и характеру. Ваши высокие достижения в учебе – залог успешного будущего. Я уверен в том, что вы и есть тот потенциал, о котором говорит Лидер нации. Ваши способности и талант всегда будут востребованы в нашем обществе, - обратился к школьникам аким области Булат Бакауов.

За высокие достижения Глава региона вручил олимпиадникам благодарственные письма и сертификаты на 100 тысяч тенге.

- Такие мероприятия мотивируют достигать новых вершин, и очень радует, что в Казахстане уделяется внимание одаренным детям, - отметил выпускник лицея «Бiлiм-инновация» Ислам Ғаллам.

Ислам выступает на олимпиадах по информатике с 8-го класса, но в этом году впервые получил серебро на республиканском этапе. В будущем школьник собирается изучать информационные технологии в Назарбаев Университете. Впервые в тройку лидеров на республиканской олимпиаде по французскому языку среди 10-х классов попала Карима Бисмельдинова. Для восьмиклассницы это первое состязание, но она уже заняла третье место.

- Самым сложным было то, что я участвовала в первый раз, это была моя первая олимпиада. Мне объяснили, как это будет происходить, но я все равно чувствовала волнение. Считаю, что в следующем году смогу выступить лучше, - поделилась Карима. Павлодарские школьники заняли І и ІІІ общекомандные места в республиканской олимпиаде. На счету команды 48 медалей: 14 золотых, 9 серебряных, 25 бронзовых.

За открытость, доброжелательность, профессиональное мастерство благодарственные письма и денежные сертификаты на 200 тысяч тенге получили и 13 учителей.

Ольга Бугаева

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