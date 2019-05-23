ЕАМФ 2019: итоги премии для молодежи и СМИ

Средства массовой информации вдохновляют молодежь на спасение леса в Парагвае и города в Индии.

Парагвайская серия увлекательных историй, ориентированных на молодежную аудиторию, помогла сохранить часть исчезающего леса и стала победителем в номинации "Планета" Всемирной премии "Молодежь и средства массовой информации" 2019 года. Работы медиа из Индии и Дании также получили признание.

В номинации "Планета" (The Planet Award) Всемирной премии "Молодежь и средства массовой информации" (Global Youth & News Media Prize) отмечаются работы, которые помогают молодым людям получать информацию, побуждающую их на более осознанное отношение к нашей планете, а также укрепляют взаимодействие между СМИ и молодежью, одновременно усиливая роль журналистики в обществе.

Команда агентства цифровых новостей "Эль-Суртидор" из Парагвая рассказала наглядную историю в четырех частях о том, как и почему огромный лес Гран-Чакос каждую минуту терял гектар лесопосадок. Команда начала с мобильного контента в стиле "scrollytelling", используя прокрутку и пролистывание для показа компактных порций своих видеосюжетов. Затем их адаптированные элементы были распространены по нескольким каналам: плакаты в "Твиттере", аватары в "Фейсбуке", видеоролики в городском транспорте и т. д. Широкий охват молодой аудитории стал ключом к тому, чтобы подтолкнуть президента страны к мерам по прекращению обезлесения.

Как заявило жюри конкурса: "В этом проекте есть все. Он учитывает местный контекст, с которым сталкиваются молодые люди, активизирует молодежное гражданское общество, акцентируя его внимание на проблеме обезлесения, и объясняет, почему это так важно. Сделано эффектно, инновационно и вдохновляюще".

Газета "Дайник Ягран" из Индии получает серебряную награду за то, что воодушевила молодых индийцев на помощь в спасении задыхающегося города, а базирующаяся в Дании международная программа "Молодые репортеры за окружающую среду" с особой благодарностью отмечается за то, что сумела вовлечь в гражданскую мультиплатформенную экожурналистику 340 тыс. молодых людей в 38 странах мира.

Церемония награждения премией "Планета-2019" состоится 23 мая в Алматы, Казахстан, в рамках Евразийского Медиа Форума – ежегодной международной дискуссионной площадки для более чем 600 делегатов со всего мира.

The Planet Award – часть Всемирной премии "Молодежь и средства массовой информации", учрежденной, чтобы отмечать СМИ по всему миру, которые эффективно внедряют инновации, стремясь привлечь молодежь и помочь молодой аудитории. Поддержку премии оказывают такие международные организации, как платформа "News-Decoder", Европейский центр журналистики и Новостная инициатива Google.

Global Youth & News Media Prize 2019 года включает также две другие основные номинации – "Журналистика" (The Journalizm Award) и "Медиаграмотность" (The News/Media Literacy Award), победителям которых награды будут вручены в ноябре этого года на конференции NewsXchange в Париже. Конкурс по этим номинациям стартует 1 июня 2019 г., крайний срок подачи заявок – 25 июня.

Подробнее о победителях и предстоящем этапе конкурса можно узнать на официальном сайте премии.

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