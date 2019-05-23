Полицейского, разъезжавшего на неисправной служебной машине, оштрафовали в Балхаше

О допущенном нарушении акиму Карагандинской области сообщил общественник Жан Ботанов.

В Балхаше за эксплуатацию неисправной служебной машины наказан участковый инспектор полиции. Об этом сообщается на блог-платформе акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, передает Zakon.kz.

Информацию о нарушении довел до главы региона общественник Жан Ботанов.

- Довожу до вашего сведения, что в Карагандинской области, городе Балхаш 23 апреля 2019 года в 20:10 сотрудники полиции на служебной автомашине марки ВАЗ 2107 госномер М 629 КР нарушили Правила дорожного движения (управление автомашиной с неисправными стоп сигналами и габаритными огнями), – написал активист и приложил в качестве доказательства видео допущенного полицейскими нарушения.

На протяжении десяти дней аким области выяснял обстоятельства. Указанные в сообщении факты нашли свое подтверждение, и глава региона дал ответ.

- Сообщаем, что по данному факту, имевшему место в Балхаше 23.04.2019 года в 20:10 часов на служебной автомашине марки ВАЗ 2107 государственный регистрационный номерной знак М629КР нарушил ПДД. За данной автомашиной закреплен сотрудник полиции – участковый инспектор полиции Отдела полиции Балхаша Курамаев Е.Е., на которого был составлен административный протокол по статье 590 часть 5 Кодекса "Об административных правонарушениях" РК", - сообщил аким Ерлан Кошанов.

Таким образом, полицейский должен выплатить в бюджет 5 МРП, о чем прописано в статье 590 часть 5 КоАП "Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств".

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