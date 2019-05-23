VIII Международный фестиваль искусств пройдет в столице

Фестиваль стал уже доброй традицией в культурной жизни страны благодаря уникальной концепции, объединяющей самые разнообразные формы и виды искусства.

В Нур-Султане с 3 по 7 июня пройдет фестиваль искусств "Астана кештерi", сообщает Zakon.kz.

Проект безвозмездно дарит казахстанцам встречи с выдающимися исполнителями классической, народной, эстрадной музыки из Казахстана и разных стран мира. Несмотря на то, что гостями фестиваля являются настоящие звезды мировой сцены, билеты на все концерты распространяются бесплатно. Организаторы стремятся дать возможность самой широкой аудитории приобщиться к лучшим образцам мирового искусства, и в этом фестиваль не имеет аналогов в мире.

Особые гости фестиваля – люди с ограниченными возможностями, которым организаторы предоставляют специальный транспорт для посещения концертов.

Фестиваль проводится по инициативе и под патронажем Дариги Назарбаевой, председателя Оргкомитета "Астана кештері". За эти годы концерты посетили десятки тысяч зрителей.

Нынешний фестиваль откроет 3 июня бенефис одного из лучших оперных голосов Казахстана, лауреата множества международных конкурсов, заслуженного деятеля РК Медета Чотабаева. Будучи стипендиатом фонда "Дегдар", Медет прошел обучение в академии вокала у легендарного итальянского мастера Марио Мелани. И этот концерт посвящен педагогу, воспитавшему многих звезд мировой оперной сцены. Гости вечера – ведущая солистка Большого театра России Анна Аглатова, солист Государственного большого театра им. А. Навои, народный артист Узбекистана Рамиз Усманов, солистка Мариинского театра Наталья Павлова.

4 июня на Вечере камерной музыки выступят итальянские и казахстанские мастера сцены. Италию представят всемирно известная альтистка Анна Серова, фортепианный дуэт Марко Скьяво – Серджо Маркеджани. Нашу страну представят прославленный пианист, кавалер ордена "Курмет", руководитель Государственного трио РК "Forte Trio" Тимур Урманчеев, лауреаты международных конкурсов Динара Базарбаева-Сахаман (скрипка) и Мурат Нарбеков (виолончель).

Любители симфонической музыки с удовольствием посетят 5 июня концерт с участием двух звезд – одного из самых известных пианистов современности, непревзойденного виртуоза Бехзода Абдураимова (Узбекистан) и народной артистки РК Айман Мусахаджаевой.

Неизменной популярностью пользуются органные концерты, и на сей раз 6 июня в столицу приедет официальная органистка церкви Святого Николя дю Шардоне в Париже Мари-Аньес Граль-Мене.

И завершится фестиваль 7 июня великолепным инструментальным концертом "4 рояля & альт". Альтистка из Италии Анна Серова впервые в Казахстане исполнит оригинальное произведение Роберто Молинелли "Lady Walton’s Garden", которое завершится аргентинским танго в паре с ведущим солистом балета ГАТОБ им. Абая Нельсоном Пенья.

В том же концерте прозвучат популярные произведения для двух, трех и четырех роялей. Специальный гость "Астана кештері", итальянский композитор Сальваторе Фрега подарил фестивалю оркестровую пьесу “Magic Horse”, которая удостоена главной награды на церемонии Akademia Music Awards-2019 в Лос-Анджелесе. Автор приедет на казахстанскую премьеру произведения, которая состоится 7 июня. Концерты фестиваля пройдут на трех сценических площадках столицы.

Билеты на все концерты в кассе ЦКЗ "Казахстан" бесплатно.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!