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Дарига Назарбаева провела встречу с Косачевым

Косачев передал приглашение главе Сената посетить с визитом Россию.

Фото : пресс-служба23 мая 2019, 16:56

Роль Евразийского медиа форума в пространстве мировых медиа обсуждены 23 мая в ходе встречи спикера Сената Парламента, председателя организационного комитета ЕАМФ с председателем Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константином Косачевым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Российский сенатор отметил, что форум состоялся и стал востребованной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем мирового и регионального масштаба.

- Форум растет, развивается, становится все более мощным и по количеству, и по уровню участников, уровню дискуссий, - подчеркнул он. ЕАМФ генерирует повестку дня, которая становится востребованной в широком контексте, считает председатель Комитета Совета Федерации.

Назарбаева поблагодарила Косачева за участие в форуме и озвученное приветственное слово председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко участникам ЕАМФ, в котором высказана убежденность, что "мнение форума по актуальным вопросам будет услышано далеко за пределами Евразийского региона".

Стороны подчеркнули беспрецедентный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. Говоря о межпарламентском диалоге, стороны подчеркнули эффективный формат сотрудничества между профильными комитетами Сената Парламента и Совета Федерации, а также результативность Комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов РК и РФ. 14 – ое заседание Комиссии пройдет 24-25 мая в Алматы.

Косачев также передал приглашение главе Сената посетить с визитом Российскую Федерацию.


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