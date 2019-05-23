В Атырау состоялась встреча госслужащих и студентов

Цель встречи – призыв на государственную службу способных и талантливых молодежи, широкая агитация путей поступления на государственную службу.

Первые 15 шагов Национального плана "100 конкретных шагов" Президента направлены на создание профессионального государственного аппарата, т.е. активизации сферы государственной службы.

В Атырауском государственном университете имени Халела Досмухамедова, Департаментом агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области, организована встреча успешных молодых государственных административных служащих и студентов на тему "Государственная служба – престижная задача". Как сказано, сегодняшний студент – завтрашний специалист, молодежи, в дальнейшем заинтересованной этой сферой, выдана информация о значении и занимаемом место государственной службы на сегодня, и говорили о поставленных задачах перед государственными служащими.

Цель встречи – призыв на государственную службу способных и талантливых молодежи, широкая агитация путей поступления на государственную службу.

На этом мероприятий главный специалист Департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области Кайрлиева Жулдыз Кайрлиевна в первую очередь разьясняла студентам пути поступления на государственные административные должности и правоохранительные службы.

1 января 2016 года введен в действие Закон Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан".

В соответствии со статьей 26 Закона граждане, впервые поступающие или вновь поступающие на государственные должности корпуса "Б" после прекращения государственной службы, проходят следующие этапы отбора:

1.тестирование в порядке, определенном уполномоченным органом по делам государственной службы;

2.оценку личных качеств с получением заключения в уполномоченном органе по делам государственной службы;

3.общий конкурс на занятие административной государственной должности корпуса "Б".

Граждане, желающие поступить на государственную и правоохранительную службу, необходимо пройти тестирование на знание законодательства и тестирование на оценку личных качеств.

Кроме того, на встрече присутствовал руководитель управления по вопросам молодежной политики Роллан Кабылович и отметил, что государственная служба требует большой ответственности. Вместе с тем, руководитель отдела контроля и документирования аппарата акима Атырауской области Гулзамира Бибозовна рассказала студентам, как по принципу меритократия поднялась по карьерной лестнице от ведущего специалиста до уровня руководителя отдела.

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