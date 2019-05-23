В Казахстане действует 693 предприятия химической отрасли

За период с 2010 по 2018 годы объем производства продукции химической промышленности в денежном выражении увеличился в 3,2 раза.

Председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности Канат Баитов рассказал журналистам о перспективах развития химической промышленности Казахстана, передает Zakon.kz.

По словам спикера, за период 2010-2018 годы было реализовано 54 проекта, создано более 4 тысяч рабочих мест. Данные проекты позволили расширить ассортимент выпускаемой химической продукции, которая ранее не производилась в нашей стране, среди которых каустическая сода, гипохлорид натрия, а также продукция с высокой добавленной стоимостью - моющие средства, новые виды лакокрасочных материалов, взрывчатых веществ, средства агрохимии и т.д.

- За период с 2010 по 2018 годы объем производства продукции химической промышленности в денежном выражении увеличился в 3,2 раза: с 104,1 млрд. тенге до 387,6 млрд. тенге. Также за этот период объем экспорта продукции химической промышленности в денежном выражении увеличился в 2 раза: с 383 до 783 млн. долл. США, - добавил Баитов.

На настоящий момент, на территории Казахстана действует 693 предприятия химической отрасли. Количество занятых мест в химической отрасли составила 16 тысяч человек.

Значительный вклад в росте объемов производства в химической отрасли связан с модернизацией технологической линии на ТОО "Казфосфат" с увеличением производственных мощностей по выпуску фосфорных минеральных удобрений.

Кроме того, с 2018 года АО "КазАзот" осуществляет проект модернизации цеха сложных минеральных удобрений с целью диверсификации производства, окончание которого запланировано на 2020 год.

В настоящее время ведутся работы по реализации 7 проектов, как ТОО "Достык Полимер", ТОО "Научно-производственное предприятие "ИНТЕРРИН", ТОО "РимКазАгро", на общую сумму 60,8 млрд. тенге с созданием более 870 рабочих мест в период эксплуатации.

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