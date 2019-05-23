16 разыскиваемых преступников задержали в Алматинской области

За двое суток мероприятия в полицию доставлено около 300 человек.

В Алматинской области продолжается республиканская отработка "Бродяга", в ходе которой полицейским удалось задержать 16 уголовных преступников, числившихся в розыске по подозрению в различных преступлениях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

За двое суток мероприятия в полицию доставлено около 300 человек, не имевших при себе каких-либо удостоверяющих личность документов. Из них 59 человек поместили в спецприемник.

- В ходе отработки удалось разыскать четверых без вести пропавших. Одна из них 36-летняя жительница Жамбылского района поиск которой продолжался полицейскими и ее родными с начала апреля. Во время отработки задержан 34-летний мужчина, разыскиваемый с мая 2012 года правоохранителями Узбекистана по подозрению в тяжком преступлении. В целом за два дня удалось задержать 16 лиц, разыскиваемых по подозрению в совершении преступлений либо ранее осужденных злостно нарушающих пробационный контроль, - говорится в сообщении.

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