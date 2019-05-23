В Акмолинской области продолжается строительство 28 объектов социальной сферы

Всего до конца года в области будут сданы в эксплуатацию 14 объектов.

В Акмолинской области быстрыми темпами растет число социальных объектов. Сегодня ведется строительство 28 объектов, в том числе 14 образовательных учреждений, 6 объектов здравоохранения, 6 в сфере спорта и других, сообщает управление внутренней политики, сообщает Zakon.kz.

В их числе новая IT школа-лицей на 800 мест с интернатом на 135 мест в городе Щучинске, открытие которой планируется к новому учебному году. Ввод данного объекта позволит уменьшить дефицит ученических мест в городе Щучинск. На данный момент основные виды строительства завершены. Ведутся работы по спортивному залу, бассейну и котельной. Общая стоимость составляет 2 322,3 млрд. тенге.

Еще одна новая школа примет своих учеников в с.Максимовка Целиноградского района. На объекте ведутся строительно-монтажные работы.

В областном центре идет строительство детского сада на 280 мест, строительство пристройки и реконструкция сетей теплоснабжения к колледжу культуры им.Акана серэ.

- Открытие сразу четырех объектов в сфере здравоохранения планируется в этом году. Своя семейно-врачебная амбулатория появится у 132-х жителей 42 Разъезда Аршалынского района. Здесь будут работать 2 медицинских работника, раз в неделю приезжать врач из Арнасайской врачебной амбулатории, каждые два месяца – врачи узкого профиля. Еще одна амбулатория для 2-х тысяч человек строится в с. Ново-Александровка Атбасарского района. Учреждение рассчитано на 25 посещений в смену, здесь будут работать врач, фельдшер, медсестра, две санитарки и один социальный работник, - прокомментировали в управлении здравоохранения.

Как отметили в управлении строительства, в текущем году в области приступят к строительству семи новых объектов социальной сферы. Дворца спорта в Щучинске, поликлиники на 100 посещений в смену и школы на 1 200 мест в ауле Косшы Целиноградского района.

Всего до конца года в области будут сданы в эксплуатацию 14 объектов.

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