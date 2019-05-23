В Атырау устанавливают причину отравления 20 студентов

Сейчас здоровью детей ничего не угрожает.

По одной из версий это произошло из-за распыления газового баллончика, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Инцидент произошел 23 мая, в первой половине дня. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. По предварительной информации, между первым и вторым этажами колледжа, присутствовал стойкий запах неизвестного вещества, в результате было госпитализировано 20 человек.

Об этом на брифинге в РСК сообщила заместитель директора по производственному обучению Атырауского сервисного колледжа Гульсим Жалмуханова.

- Причина массового недомогания детей устанавливается, проверяются записи камер видеонаблюдения. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Пострадавшим была оказана своевременная помощь. Ввиду нормализации состояния здоровья большинство учащихся уже отправлены домой, до 19 часов вечера будут выписаны остальные. Все они будут находиться под наблюдением участковых врачей по месту жительства. Сейчас делом занимаются сотрудники правоохранительных органов, по одной из версий это произошло из-за распыления газового баллончика, никто из посторонних людей в школу не заходил, - сказала Гульсим Жалмуханова.

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