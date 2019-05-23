В Актобе усилили контроль за добропорядочностью проверяющих

В случае обнаружения фактов предоставления или получения незаконных услуг со стороны госслужащих Департамента граждане вправе сообщить об этом непосредственно в АДГСПК.

По поручению председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева ведется работа по недопущению и выявлению фактов получения госслужащими при проведении проверок незаконных услуг в виде оплаты за питание, проживание и т.п., а также предоставления указанных услуг со стороны проверяемых субъектов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК Актюбинской области.

В целях обеспечения принципа добропорядочности и открытости при осуществлении проверок, в рамках подпрограммы "Өзгерістерді өзіңнен баста" Департамент АДГСПК по Актюбинской области первым начинает и доводит до сведения общественности о проведении сотрудниками Департамента в мае - июне текущего года (точная дата будет опубликована на интернет-ресурсе) профилактического контроля в следующих госорганах:

1) управление экономики и бюджетного планирования и управление сельского хозяйства области – по вопросам соблюдения законодательства РК в сфере госслужбы и служебной этики;

2) Каргалинский и Темирский районные отделы земельных отношений, Мугалжарский районный отдел образования – по вопросам качества оказания государственных услуг.

В случае обнаружения фактов предоставления или получения незаконных услуг со стороны госслужащих Департамента граждане либо общественность вправе сообщить об этом непосредственно в Департамент АДГСПК по Актюбинской области по адресу: г.Актобе, пр.Абулхаир хана 40, каб. 106 либо по телефону доверия 54-54-58.

- На основании вышеизложенного, призываем всех руководителей государственных органов, осуществляющих проверки, публиковать на интернет-ресурсах госорганов информацию о планируемых проверках и принять меры по недопущению указанных нарушений законодательства Республики Казахстан, - говорится в сообщении пресс-службы АДГСПК Актюбинской области.

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