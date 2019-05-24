Три поезда с людьми застряли в московском метро

На станции направлены представители экстренных служб.

Три поезда стоят в тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" московского метро. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

- В тоннеле три поезда с пассажирами. Движения нет 50 минут, - сказал источник.

На обе станции направлены представители экстренных служб.

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