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Три поезда с людьми застряли в московском метро

На станции направлены представители экстренных служб.

Фото : tsargrad.tv24 мая 2019, 01:59

Три поезда стоят в тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" московского метро. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

- В тоннеле три поезда с пассажирами. Движения нет 50 минут, - сказал источник.

На обе станции направлены представители экстренных служб.


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