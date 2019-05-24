Mercedes сгорел в Алматы

Mercedes восстановлению не подлежит.

В Алматы пожарные потушили Mercedes, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Волочаевская. По словам владельца авто, его разбудили соседи и сообщили о возгорании. Они же вызвали пожарных, которые тушили передний моторный отсек и переднюю часть салона - они выгорели полностью.

Соседи также утверждают, что видели двух человек в капюшонах, которые "крутились" около автомобиля.

По предварительной версии - это поджог. Вторая версия - замыкание электропроводки. На месте работают криминалисты, которые выяснят точную причину возгорания.

Mercedes восстановлению не подлежит.

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