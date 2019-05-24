Mercedes сгорел в Алматы
Mercedes восстановлению не подлежит.
Фото : Zakon.kz24 мая 2019, 06:18
В Алматы пожарные потушили Mercedes, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Волочаевская. По словам владельца авто, его разбудили соседи и сообщили о возгорании. Они же вызвали пожарных, которые тушили передний моторный отсек и переднюю часть салона - они выгорели полностью.
Соседи также утверждают, что видели двух человек в капюшонах, которые "крутились" около автомобиля.
По предварительной версии - это поджог. Вторая версия - замыкание электропроводки. На месте работают криминалисты, которые выяснят точную причину возгорания.
Mercedes восстановлению не подлежит.
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