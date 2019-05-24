Неуправляемый BMW протаранил бензовоз в Алматы

Прибывшая скорая забрала водителя BMW для детального осмотра.

В Алматы произошло ДТП с участием BMW и бензовоза, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Рыскулова, в районе улиц Кудерина и Северное кольцо.

По словам очевидцев, бензовоз следовал на запад по Рыскулова. BMW ехал далеко позади на большой скорости. Перед улицей Кудерина стоял Mercedes, водитель которого совершал разворот. Водитель BMW заметил маневр. Чтобы избежать столкновения, водитель BMW дал по тормозам и вырулил. Автомобиль стало швырять по дороге, его отбросило вправо на бензовоз, затем к мосту развязки. До столба иномарка не долетела. К счастью, на прицепе бензовоза установлен отбойник и запасное колесо, что защитило цистерну.

После остановки BMW задымился, показалось пламя. Водитель бензовоза потушил разгоравшийся автомобиль огнетушителем.

Прибывшая скорая забрала водителя BMW для детального осмотра.

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