Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Cерийного убийцу и насильника "Бобби" Джо Лонга казнили США

Ему сделали смертельную инъекцию.

Фото : Livejournal.ru24 мая 2019, 07:14

Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта "Бобби" Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году, передает РИА Новости.

Джо Лонгу сделали смертельную инъекцию.

Лонг был приговорен к высшей мере наказания в 1985 году за убийство 22-летней Мишель Симмс. Позже он признался в убийстве еще семи и изнасиловании по меньшей мере 40 женщин.

Полиция задержала Лонга после того, как в 1984 году одной из его жертв, 17-летней Лизе Маквей, удалось убедить насильника отпустить её.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты