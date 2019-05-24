Cерийного убийцу и насильника "Бобби" Джо Лонга казнили США

Ему сделали смертельную инъекцию.

Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта "Бобби" Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году, передает РИА Новости.

Джо Лонгу сделали смертельную инъекцию.

Лонг был приговорен к высшей мере наказания в 1985 году за убийство 22-летней Мишель Симмс. Позже он признался в убийстве еще семи и изнасиловании по меньшей мере 40 женщин.

Полиция задержала Лонга после того, как в 1984 году одной из его жертв, 17-летней Лизе Маквей, удалось убедить насильника отпустить её.

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