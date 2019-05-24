Наставница дочери Алсу вместо участия в спецвыпуске "Голос. Дети" улетела в Алматы

Певица не примет участие в запланированном на сегодня спецвыпуске шоу, который должен прояснить ситуацию с нечестным голосованием в финале.

Наставница дочери Алсу Микеллы Абрамовой в проекте "Голос. Дети", певица Светлана Лобода улетела в Алматы, где у нее запланировано выступление, передает РИА Новости.

- Я желаю вам солнечного светлого дня. А мы полетели в Алматы. Завтра нас ждет стадион AlmatyArena. 24.05, - говорится в сообщении.

Таким образом, певица не примет участие в запланированном на сегодня спецвыпуске шоу, который должен прояснить ситуацию с нечестным голосованием в финале, а также поставить точку в вопросе о том, кто станет победителем шестого сезона проекта. Информацию о том, что Лобода не будет участвовать в передаче, также подтвердила СМИ пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова.

Ранее Первый канал отменил результаты финала шестого сезона песенного конкурса "Голос. Дети", в котором победила дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова. Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования. Компания Group-IB, специализирующаяся на цифровых расследованиях и привлеченная к проверке, обнаружила, что в пользу Абрамовой накручивались голоса.

Организаторы собираются провести спецвыпуск "Голос. Дети" сегодня, 24 мая, с участием всех финалистов, а перед следующим сезоном – обновить механизм голосования. Первый канал не стал раскрывать детали того, что конкретно будет показано в спецвыпуске и кто именно в нем примет участие. Ранее канал сообщал, что пригласил для участия в специальном выпуске всех финалистов конкурса.

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