Непобежденный казахстанский боксер завоевал пояс от WBC
Он провел бой в США.
Фото : instagram.com/madiyarashkeyev24 мая 2019, 08:42
Непобежденный казахстанский боксер Мадияр Ашкеев завоевал титул чемпиона NABF Junior в первом среднем весе (Боксерская федерация Северной Америки), который входит в систему поясов WBC (Всемирного боксерского совета), сообщает Vesti.kz.
Вакантный пояс стоял на кону боя казахстанца, который выступил в рамках вечера бокса в американском городе Тусон (штат Аризона).
Соперником Ашкеева был местный боксер Сесил Маккалла. Поединок продолжался все запланированные десять раундов. Казахстанец одержал победу решением судей.
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