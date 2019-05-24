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Непобежденный казахстанский боксер завоевал пояс от WBC

Он провел бой в США.

Фото : instagram.com/madiyarashkeyev24 мая 2019, 08:42

Непобежденный казахстанский боксер Мадияр Ашкеев завоевал титул чемпиона NABF Junior в первом среднем весе (Боксерская федерация Северной Америки), который входит в систему поясов WBC (Всемирного боксерского совета), сообщает Vesti.kz.

Вакантный пояс стоял на кону боя казахстанца, который выступил в рамках вечера бокса в американском городе Тусон (штат Аризона).

Соперником Ашкеева был местный боксер Сесил Маккалла. Поединок продолжался все запланированные десять раундов. Казахстанец одержал победу решением судей.


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