Непобежденный казахстанский боксер завоевал пояс от WBC

Он провел бой в США.

Непобежденный казахстанский боксер Мадияр Ашкеев завоевал титул чемпиона NABF Junior в первом среднем весе (Боксерская федерация Северной Америки), который входит в систему поясов WBC (Всемирного боксерского совета), сообщает Vesti.kz.

Вакантный пояс стоял на кону боя казахстанца, который выступил в рамках вечера бокса в американском городе Тусон (штат Аризона).

Соперником Ашкеева был местный боксер Сесил Маккалла. Поединок продолжался все запланированные десять раундов. Казахстанец одержал победу решением судей.

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