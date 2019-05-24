Недорогие смартфоны и люстры. Подозреваемого в серийном мошенничестве задержали в Алматы

Он ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

В Алматы задержан мужчина, подозреваемый в серийном мошенничестве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

По информации полицейских, злоумышленник предлагал своим жертвам новые смартфоны и классические люстры. 20-летний подозреваемый представлялся работником престижного бутика в одном торговых центров мегаполиса, который предлагал покупателям цены ниже рыночных. Он говорил, что сможет достать недорогие люстры через склад.

- Недобросовестный продавец просил заинтересованных покупателей перечислить деньги ему на банковскую карту, а он, в свою очередь, обязался достать выбранный товар со склада. Конечно, люди покупались на такую аферу, так как видят, полагая, что человек реально работает в данном магазине, и естественно завлекала заниженная цена товара. Обещанного он не выполнял, - рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района полковник полиции Алишер Турсынбетов.

Задержанный ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Так, наибольшее число своих жертв подозреваемый "собрал" на последней модели айфона. Так же, как и по первой схеме, он предлагал со склада модный гаджет по цене на порядок ниже от прилавочной стоимости.

- С учетом, что он еще успел проработать продавцом-консультантом в одном из больших магазинов техники, знакомые и их друзья доверили ему свои кровные в надежде приобрести новый телефон. И здесь он не оправдал надежд ожидавших его людей. Со слов самого задержанного, он с юного возраста играет в азартные игры и денежные средства, добытые преступным путем, проигрывает в букмекерских конторах. В связи, с неоднократностью совершенных преступных деяний, просим жителей города, пострадавших от преступных действий данного лица, обратиться по телефонам: 298-53-02; 8-707-515-47-35; 8-701-718-70-69 или 102, - дополнил полковник Турсынбетов.

На данный момент он водворен в ИВС ДП Алматы. Проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, зарегистрированного по ст.190 УК РК – мошенничество.

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