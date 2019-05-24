ARTиШОК и Фонд Булата Утемуратова представили перформанс о жизни людей с аутизмом

Аутизм – не болезнь, а особое состояние развития ребенка.

Постановка "Новые люди" в жанре иммерсивного театра состоялась в Аутизм Центре "Асыл Мирас".

- Постановка "Новые люди" театра ARTиШОК – одно из мероприятий, с помощью которых мы расширяем и углубляем знания казахстанцев в вопросах аутизма, - отмечает Жаныл Мукашова, программный директор Фонда Булата Утемуратова, - Незнание людьми, особенно молодыми родителями, признаков и последствий расстройств аутистического спектра – большая проблема, как как нуждающиеся в коррекции дети остаются без должного внимания со стороны специалистов.

Эксперт подчеркивает, что аутизм – не болезнь, а особое состояние развития ребенка. Оно может выражаться в пробелах в коммуникациях, социальном взаимодействии, поведении. Эти пробелы в большинстве случаев подлежат исправлению, и чем раньше у ребенка будет выявлено расстройство аутистического спектра, тем эффективнее будет коррекция. Ребенку можно привить навыки общения и самостоятельности в той или иной степени, чтобы качество его жизни и жизни его семьи можно было поддерживать на обычном уровне.

Драматургической основой постановки стало знакомство с пространством и работой Аутизм Центра "Асыл Мирас". Гости окунулись в его обычное рабочее утро. Свои истории рассказали персонажи спектакля - сотрудник центра; мама ребенка с аутизмом, который имеет картину изменений; клинический педагог, ежедневно работающий с детьми; женщина из аула, муж которой не признает диагноза ребенка, скрывая от родни (ұят!); журналист, беседующий с девочкой с расстройством аутистического спектра. Проблема аутизма показана с разных ракурсов, включая незнание признаков и последствий, изоляцию от общества, неправильное обращение с человеком с расстройством, социальную стигматизацию, внутренний мир особенного ребенка.

Название документального перформанса "Новые люди" основывается на одном из объяснений феномена диагноза "аутизм". Авторы отмечают, что по одной из версий, аутисты, возможно, просто новый тип человечества. И с ним необходимо налаживать контакт. Не исключать из социума, а наоборот качественно и, главное, своевременно помогать адаптироваться новым людям в обществе. Целью постановки было представить работу Аутизм Центра "Асыл Мирас" с детьми-аутистами и рассказать об уникальных методиках центра, дающих реальные прогрессирующие результаты.

Фонд Булата Утемуратова реализует программу "Аутизм. Мир один для всех", в рамках которой в шести городах Казахстана (Нур-Султане, Алматы, Актобе, Кызылорде, Уральске и Усть-Каменогорске) созданы Аутизм Центры "Асыл Мирас", где специалисты Фонда на безвозмездной основе помогают развивать необходимые навыки у детей с расстройствами аутистического спектра. В настоящее время ведется работа по открытию еще трех Аутизм Центров в Шымкенте, Павлодаре и Петропавловске. Начиная с 2015 года, Центры "Асыл Мирас" посетило более 8 тыс. детей. В настоящее время около 7,2 тыс. детей записано на диагностику, поступили в программы 3,7 тыс. детей, 2,9 тыс. их окончили.

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