Правила предоставления туристских услуг изменили в РК

Осуществление туроператорской деятельности допускается при наличии у туроператора заключенных договоров обязательного страхования каждого туриста, выезжающего за рубеж.

Министр культуры и спорта РК своим приказом от 14 мая 2019 года внес изменения в Правила предоставления туристских услуг, сообщает Zakon.kz.





Так, отмечается, что осуществление туроператорской деятельности допускается при наличии у туроператора в сфере выездного туризма заключенных договоров обязательного страхования каждого туриста, выезжающего за рубеж.

Туристский продукт, сформированный туроператором в сфере выездного туризма, реализуется турагентом на основании письменного договора на туристское обслуживание, составленного на основании типового договора.

Для заключения договора турист представляет турагенту полную информацию о себе и лицах, в пользу которых заключается договор, в объеме, необходимом для исполнения обязательств по такому договору.

Для обеспечения страхования туриста турагент запрашивает у туриста наименование страховой организации, с которой он изъявляет намерение заключить договор обязательного страхования туриста.

Для заключения договора обязательного страхования туриста турагент предоставляет туроператору в сфере выездного туризма информацию о туристе, а также наименование страховой организации, с которой турист изъявляет намерение заключить договор обязательного страхования туриста.

До организации путешествия турагент выдает туристу следующие документы:

- туристская путевка;

- туристский ваучер;

- страховой сертификат и при необходимости страховой полис;

- за три календарных дня до начала путешествия в письменной форме сведения об особенностях путешествий, включающие в себя необходимую и достоверную информацию о правилах въезда, выезда и пребывания в стране временного пребывания, о законодательстве, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды, а также об опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении путешествий, и осуществить предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов;

- информацию о местонахождении, почтовом адресе и контактной информации загранучреждений РК, иных государственных, а также туристских представительств, в которые турист может обратиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни, здоровья, и в случаях причинения вреда (возможности причинения вреда) его имуществу.

В случае возникновения чрезвычайных происшествий с туристом во время путешествия лица, осуществляющие туристскую деятельность, в течение одного календарного дня информируют об этом загранучреждения, уполномоченный орган в области туристской деятельности, а также семью туриста с момента, когда они узнали об этом.

Лица, осуществляющие туристскую деятельность, в течение одного календарного дня, информируют уполномоченный орган в области туристской деятельности и Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК, а также за свой счет в письменном виде семью туриста с момента, когда они узнали о чрезвычайном происшествии с туристом во время путешествия.

Туроператоры и туроператоры-фрахтователи, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма:

- заключают договор банковской гарантии с банком второго уровня в соответствии с банковским законодательством республики, предусматривающим оплату в пользу администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма либо третьих лиц, определенных администратором системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, денег, обеспеченных банковской гарантией, с предоставлением подлинника либо нотариально засвидетельствованной копии договора администратору системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма;

- перечисляют на специальный счет денег с каждого туристского продукта, сформированного туроператором или туроператором-фрахтователем и реализованного турагентом гражданину Республики Казахстан, в сумме, утвержденной постановлением правительства РК "Об утверждении Правил функционирования системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, суммы денег, подлежащих обеспечению банковской гарантией для туроператоров и туроператоров-фрахтователей, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма".

Возмещение убытков и морального вреда туристам производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (22 мая).

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