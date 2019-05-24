Почти 840 миллиардов тенге оставили казахстанцы в магазинах и на базарах в апреле

В структуре розничной торговли преобладают непродовольственные товары.

За апрель текущего года объем розничной торговли в Казахстане составил 839 млрд тенге — на 13,5% больше по сравнению с апрелем 2018-го. За месяц рост составил 1,7%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Наибольший рост розничной торговли наблюдается в Туркестанской области (+13,7% за месяц), Шымкенте (+8%), и Алматы (+6,7%). Заметнее всего сократились показатели в Кызылординской области (−18,3% за месяц), Атырауской области (−5,1%) и Актюбинской области (−4%).

На долю двух столиц приходится 43,8% объемов розничной торговли за апрель: в Алматы — 32,5% (годом ранее — 30,2%), в Нур-Султане — 11,2% (годом ранее — 12,1%).



В структуре розничной торговли преобладают непродовольственные товары. В апреле 2019 года казахстанцы приобрели такие товары на 553,5 млрд тенге (+11,7% за год) — это 66% от всего объема ритейла по РК. Удельный вес продовольственных товаров составляет 34%, или 285,5 млрд тг (+17% за год).

Примечательно, что на сельскую местность пришлось всего 7,7% розничной торговли. Это лишь немногим больше прошлогодних показателей — 7,6%.



По итогам апреля заметнее всего подскочили розничные цены на алкоголь и табачные изделия — сразу на 9,8% за год. На втором месте одежда и обувь - плюс 8,2%.

Также среди самых быстро дорожающих товаров предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее обслуживание жилья (плюс 7,1% за год).

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