В Сети опубликовано видео тренировки Головкина перед боем с Роллсом

Для боксера предстоящий поединок станет дебютным под руководством нового тренера.

На официальной странице заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Геннадия Головкина в Youtube появилось видео его тренировки перед боем со Стивом Роллсом, передает Zakon.kz.

Бой Головкин - Роллс станет главным событием вечера бокса, который пройдет 8 июня (утро 9 июня для Казахстана) на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

В андеркарте выступят еще два казахстанца - олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (6-0, 3 КО) и Али Ахмедов (14-0, 10 КО).

22 апреля экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Головкин (38-1-1, 34 КО) и канадец Роллс (19-0, 10 КО) провели первую дуэль взглядом перед боем

Для Головкина предстоящий поединок станет дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса и первым из шести по контракту с платформой DAZN.

Головкин известен как мощный и техничный панчер, выигравший большинство своих поединков досрочно. Он одержал 23 победы нокаутом подряд в течение 9 лет с 22 ноября 2008 по 18 марта 2017 года. Повторил рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит титула чемпиона мира в среднем весе, проведя 20 успешных поединков.

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