В Атырау 15 многодетных семей получили новое жилье

Жилье арендное, без права приватизации.

В рамках исполнения поручений Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в регионах началась выдача жилья многодетным семьям. 24 мая в Атырау 15 многодетных семей получили ключи от новых квартир, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Как сообщили в акимате Атырау, было выдано 15 квартир в 9-этажном жилом доме в микрорайоне Береке.

- Многодетные семьи получили новое жилье в порядке очереди. Жилье арендное, без права приватизации. В месяц они будут платить небольшую сумму, определенную законом, – уточнили в акимате.

Отметим, что депутаты Мажилиса РК одобрили законопроект по обеспечению многодетных семей арендным жильем без права выкупа. Документ предполагает, что стоимость аренды одного квадратного метра в месяц составит 115 тенге. Прописка в арендных квартирах предусмотрена только для членов многодетной семьи. Льготное право на проживание родственников законом не предусмотрено.

- На данный момент общее количество многодетных семей, состоящих в очереди, составляет 1,5 тысячи человек. В следующем месяце также ожидается выдача нового жилья для многодетных семей, - уточнили в акимате.

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