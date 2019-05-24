Доллар подорожал почти на 1,5 тенге на торгах к концу недели
В обменниках доллар покупают/продают по 379,1-381 тенге.
Фото : rbk.ru24 мая 2019, 11:29
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 379,46 тенге за доллар (+1,45 тенге), объем торгов – 28,457 млн долларов (-119 903 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,7795 тенге за юань (+0,2943 тенге), объем торгов – 3,9 млн юаней (+2 740 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 379,1-381 тенге, - евро - 424,3-426,3 тенге, рос.рубля - 5,85-5,91 тенге.
В торгах приняли участие 20 членов KASE.
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