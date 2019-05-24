Акиматы принимают недостаточно мер для обновления инфраструктуры ПМСП - Минздрав

В девяти регионах степень износа объектов ПМСП выше средне республиканского показателя.

Местными исполнительными органами в областях принимается недостаточно мер для обновления инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Об этом на заседании депутатской группы в Сенате сообщила вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева, передает корреспондент Zakon.kz.

- Для обеспечения доступности проводится разукрупнение организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Так, за последние 2 года в регионах введены в эксплуатацию 214 объектов, из которых 67 построены за счет частных инвестиций. В то же время степень износа зданий объектов ПМСП в девяти регионах выше средне республиканского показателя – 54,3%, - сообщила Актаева.

Также, по ее словам, в ряде регионов отмечается низкая оснащенность медицинской техникой и ее ежегодный износ.

- Наряду с этим в 846 сельских населенных пунктах, в которых проживает более 200 тыс. человек, отсутствуют медицинские объекты. Таким образом, в ряде регионов принимаются недостаточные меры по обновлению инфраструктуры, - сказала вице-министр.

В пример она привела Акмолинскую область, где износ составляет более 80%, в Восточно-Казахстанской области за последние 2 года было построено всего 3 объекта здравоохранения при износе более 70%.

- На сегодня для оснащения медицинской техникой и капитального ремонта дополнительная потребность составила более 22 млрд тенге. Но в отдельных регионах данного количества объектов недостаточно для покрытия текущей потребности. В связи с этим акимами регионов необходимо продолжить работу в рамках региональных перспективных планов развития инфраструктуры здравоохранения с учетом обеспечения шаговой доступности первичной помощи к населению, - отметила Ляззат Актаева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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