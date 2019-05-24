Глава МВД прокомментировал случай попытки изнасилования девочки в ТРЦ Алматы

В настоящее время действия подозреваемого квалифицированы следствием сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК: ст.121 ч.4 УК РК и ст.124 ч.1 УК РК.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев отметил оперативность работников охраны торгово-развлекательного центра в Алматы, передает Zakon.kz.

- Буквально позавчера у нас была попытка изнасилования малолетней девочки в женском туалете в торговом центре. Охранники ТРЦ своевременно отреагировали, получили сигнал, задержали этого насильника и передали в органы полиции. Вот это тот пример, когда четкое взаимодействие, буквально в течение двух минут произошло это. В течение 5 минут был передан полиции он. Это четкое взаимодействие и понимание всех задач. Это была попытка, он не успел, девочка начала кричать, охранники отреагировали, прибежали, задержали и передали нам, сейчас мы уже разбираемся, - сказал Тургумбаев.

Ранее стало известно, что серийный педофил пытался изнасиловать 7-летнюю девочку в торговом центре Алматы. Девочка зашла в туалет, а ее мама сидела и ждала в коридоре. Он в этот момент ее поймал и в кабинку завел. Там он показывал ей разное непристойное видео.

В настоящее время действия подозреваемого квалифицированы следствием сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК: ст.121 ч.4 УК РК и ст.124 ч.1 УК РК.

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