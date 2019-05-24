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Организации ПМСП в селах все еще остаются без интернета

В пяти регионах республики охват интернетом составляет менее 40 процентов.

Фото : ТСН "Объединенный"24 мая 2019, 12:18

В отдельных регионах все еще идет низкий охват интернетом объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Об этом на заседании депутатской группы в Сенате сообщила вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева, передает корреспондент Zakon.kz.

- Как ключевая проблема, мы говорили, нужна прозрачность деятельности медицинских организации. Здесь важный момент играет проведение дальнейшей цифровизации. Для этого необходима IT-инфраструктура. Оснащение компьютерами составляет 95 %, доступ к интернету в городах и районных центрах составляет 100 %, но ниже районного уровня все таки остаются организации без интернета, - сообщила Актаева.

По ее словам, на сегодняшний день в Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях охват интернетом составляет менее 40 %.

- То есть идет низкий охват интернетом. Необходимо при решении вопроса обеспечить доступ. Далее мы уже будем говорить, что прозрачная система обеспечена, - добавила вице-министр здравоохранения.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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