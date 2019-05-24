Большие различия между данными по экспорту у МСХ и статистики вызвали негодование депутатов

В частности, по данным МСХ объемы экспорта мяса из Казахстана за 2018 год составили 34,4 тыс. тонн, а по данным Комитета статистики объем экспорта мяса всех видов - 16, 7 тыс. тонн, то есть более чем в 2 раза меньше.

Основные проблемы импорта и экспорта животноводческой продукции озвучили депутаты на парламентских слушаниях в мажилисе парламента РК, посвященных развитию производства, переработки и экспорту мясной и молочной продукции, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат и председатель комитета мажилиса по аграрным вопросам Берик Оспанов, сегодня наибольшую долю в структуре импорта мяса составляет мясо птицы - 191,7 тысяч тонн.

- Одной из основных причин является существующая в рамках ЕАЭС квота по завозу мяса птицы из третьих стран. С одной стороны, мы поддерживаем отечественного производителя, финансируем инвестпроекты, строим откормплощадки, птицефабрики, оказываем иные меры господдержки в виде субсидий, а, с другой стороны, одновременно увеличиваем тарифные квоты, создавая перенасыщение рынка, не даем отечественным производителям выйти на проектную мощность. Где логика? При этом определение такой квоты отнесено к компетенции министерства нацэкономики. Депутаты неоднократно обращали внимание на данное обстоятельство и предлагали передать данную функцию в уполномоченный орган, - сказал он.

По его мнению, Казахстану вполне по силам при правильно выстроенной госполитике полностью отказаться от импорта мяса птицы, как это сделано в Российской Федерации.

- Также необходимо отметить, что огромные средства были затрачены на строительство крупных откормплощадок, которые в настоящее время из-за непродуманности механизма их заполнения откормочным контингентом и нерешенности кормовой базы, в основном пустуют, - подчеркнул Оспанов.

Также мажилисмен коснулся ситуации с экспортом. Здесь, как он отметил, большие вопросы вызывают различия между статистическими данными Минсельхоза и официальными данными Комитета по статистике Миннацэкономики.

- Для примера, уполномоченным органом заявлено, что объемы экспорта мяса из Казахстана за 2018 год составили 34,4 тыс. тонн, в том числе говядины - 18,8 тыс. тонн. Но по данным Комитета по статистики объем экспорта мяса всех видов за 2018 год составил 16 731 тонн, то есть более чем в 2 раза меньше. А экспорт говядины оказался более чем в 5 раз меньше: 3 659,3 тонн. Вместе с этим, сегодня отмечается несогласованность действий министерств при экспорте сельхозпродукции. В частности, на грани срыва планы Минсельхоза по объемам экспорта животноводческой продукции ввиду неготовности транспортной инфраструктуры к наплыву таких товаров, - сообщил депутат.

В связи с этим в мажилисе рекомендуют выработать четкий план мероприятий и усилить взаимодействие между ведомствами и иными организациями в сфере развития экспорта сельскохозяйственной продукции.

- Кроме того, развитие перерабатывающей промышленности будет способствовать увеличению экспорта. Анализ показал, что кредитные ресурсы в переработке необходимы прежде всего на пополнение оборотных средств, а также на модернизацию и строительство новых мощностей. Путем решения данной проблемы будет субсидирование процентных ставок. Еще одним важным вопросом является обеспечение сырьем, в решении этой проблемы особую роль может сыграть развитие системы заготовки и дистрибуции первичной сельскохозяйственной продукции через оптово-распределительные центры, - пояснил парламентарий.

Также, несмотря на большую работу по развитию племенного животноводства, остается низким уровень племенных животных в республике - это 12,6%.

- Также не дала ощутимых результатов программа по завозу импортного скота. Поэтому при развитии племенного животноводства необходимо пересмотреть практику массового импорта дорогостоящего маточного поголовья зарубежной селекции. Особенно опасны нынешние планы министерства по массовому импорту маточного поголовья КРС из таких субтропических стран как Бразилия, Аргентина и Уругвай. Вместо этого сделать ставку на породное преобразование местных пород посредством широкого внедрения искусственного осеменения с использованием семени племенных производителей с выдающимися продуктивными качествами, в том числе и импортных, - считает он.

Оспанов добавил, что такой подход позволит параллельно решить вопросы улучшения эпизоотического благополучия на местах, дифференцированного подхода к вопросу оказания услуг по воспроизводству владельцем скота с учетом их пожеланий, и в первую очередь личных подсобных хозяйств, а также создания новых рабочих мест на селе.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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