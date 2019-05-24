В два раза планируют увеличить экспорт мяса в Павлодарской области

По итогам 2018 года в области произведено 96,5 тысячи тонн мяса в живом весе.

Аким Павлодарской области выступил на парламентских слушаниях, посвященным перспективам развития производства, переработки и экспорта мясной и молочной продукции. Булат Бакауов презентовал потенциал развития сельскохозяйственного производства в регионе и отметил, с какими проблемами сталкиваются животноводы Прииртышья.

Слушания в Парламенте РК начались с выставки сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане. Участие в ней приняли и павлодарские производители, и переработчики – ТОО "Рубиком", ТОО "Айсберг ПВ", ТОО "МолКом" и ТОО "Сагып". Как рассказал аким Павлодарской области, в регионе стараются уделять внимание и мясному, и молочному животноводству.

- В мясном животноводстве мы выстраиваем отраслевую пирамидальную структуру – это сеть семейных ферм, несколько крупных откормочных площадок, так называемых "фидлотов", и глубокая переработка мяса, - заявил Булат Бакауов. – В области действует 10 откормочных площадок общей мощностью 13,4 тысячи голов. В этом году начнется реализация двух инвестпроектов на 10 тысяч голов, что в полной мере покроет потребность региона в промышленных откормочных площадках.

Что касается молочного животноводства, то в Прииртышье действуют 28 крупных и средних молочных товарных ферм общей мощностью 10 тысяч голов. В этом году в области планируют запустить и расширить еще 6 МТФ на 3,4 тысяч голов скота.

- По итогам прошлого года в Павлодарской области произведено 96,5 тысячи тонн мяса в живом весе и 382,1 тысячи тонн молока, - отметил глава региона. - Рост производства сырья приводит к росту загрузки действующей сети переработки мяса и молокоперерабатывающих предприятий. В прошлом году план по экспорту мяса перевыполнен на треть и составил 1350 тонн на сумму более 3,8 миллиона долларов США. В этом году мы планируем увеличить эти объемы в два раза.

Помимо перспектив развития аким области озвучил проблемные вопросы, волнующие крестьян. Первое – это частое изменение правил субсидирования государственных программ, которое негативно влияет на ведение сельхозпроизводства. Кроме того, Булат Бакауов обратил внимание на необходимость качественной кормовой базы. Как оказалось, имеющаяся в регионе инфраструктура для орошения загружена на полную мощность и обеспечивают только 70 тысяч гектаров земель. При этом в регионе разработали несколько проектов, которые обеспечат орошением дополнительно 50 тысяч гектаров земель.

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