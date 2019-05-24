На юге Казахстана прогнозируют жаркие выходные

А на севере и востоке возможны заморозки.

РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на выходные дни, передает Zakon.kz.

- Последняя неделя мая и весны, но погода по-прежнему неустойчивая с частыми осадками, грозами и шквалистым ветром. И если на юге республики днем воздух будет прогреваться до плюс 28…33°С, то в северных и восточных областях сохранятся ночные заморозки до 3°С, - говорится в прогнозе на 25-27 мая.

По информации метеорологов, это связано с тем, что на северные районы Казахстана продолжится поступление влажных и холодных воздушных масс с севера Европейской части России и Урала, а на южные регионы смещается уже теплый воздух со Средней Азии.

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