Токаев: Необходимо внедрить налоговые кредиты

Новые предприятия должны получить доступ к инвестиционным налоговым кредитам сроком на 3-5 лет - Президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета национальных инвесторов, в котором участвуют руководители госорганов, НПП "Атамекен", представители нацкомпаний и отечественного бизнеса, передает Zakon.kz со ссылкой на twitter Акорды.

Он отметил, что независимость суда – это фундаментальная основа доверия к бизнес-климату страны со стороны инвесторов и предпринимателей. Необходимо обеспечить равенство сторон в судебных спорах между предпринимателями и госорганами.

- Системной мерой должна стать "презумпция добросовестности предпринимателя". Эта норма уже вошла в Налоговый и Таможенный кодексы, теперь необходимо применить ее в других отраслях. Необходимо внедрить практику проведения Единого дня отчета контрольно-надзорных органов перед бизнес-сообществом в регионах. Это будет площадкой для открытого диалога, на которой будут разъясняться нововведения в законах, заявляться приоритеты работы госорганов, - считает Президент.

Также Токаев рекомендовал бизнес-омбудсмену активизировать работу, стать узнаваемым и востребованным в бизнес-сообществе.

- Надо также проработать вопрос введения региональных бизнес-омбудсменов. Практика проведения национального рейтинга легкости ведения бизнеса в регионах будет продолжена. В отношении акимов, допустивших неоднократное снижение рейтинга, будут приниматься соответствующие меры, - продолжил он.

По его словам, в нашем законодательстве отсутствует такой распространенный в развитых странах инструмент, как налоговые кредиты.

- Считаю, что пора внедрить его в Налоговый кодекс. Новые предприятия должны получить доступ к инвестиционным налоговым кредитам сроком на 3-5 лет. Мы будем решительно пресекать злоупотребление монопольным положением, бороться с необоснованно высокими ценами, снимать барьеры для конкуренции. Правительству и акимам необходимо принять кардинальные меры по совершенствованию системы государственных и квазигосударственных закупок. Необходимо ввести конкретные KPI по увеличению участия отечественного бизнеса в регулируемых закупках. Нам следует кардинально упростить условия и сократить сроки процедур реабилитации и банкротства. Правительство должно изучить вопрос о принятии новой редакции закона о банкротстве с применением лучших практик стран ОЭСР, - отметил Токаев.

Президент уточнил, что и правительству, и НПП "Атамекен" следует активно продвигать интересы отечественных экспортеров.

- Необходимо координировать работу в части защиты общего рынка ЕАЭС от демпинга, контрафактных товаров, недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран. Поручаю правительству и холдингу "Байтерек" определить конкретный перечень экспортных проектов и обеспечить их финансирование. Предприятия, внедряющие международные стандарты качества и выходящие на новые рынки, должны в первую очередь получать господдержку. Поручаю правительству разработать план обучения 10 тысяч специалистов для ключевых отраслей до 2025 года, необходимых для развития Индустрии 4.0. Совет национальных инвесторов должен стать постоянно действующей площадкой для системного диалога высшего руководства страны с отечественным бизнесом. Мы должны сформировать новый формат работы нашего Совета, - заключил Касым-Жомарт Токаев.

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