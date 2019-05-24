Замруководителя областного филиала "КазАвтоЖол" подозревается в коррупции
Досудебное расследование продолжается.
Фото : Zakon.kz24 мая 2019, 13:47
В Мангистауской области заместитель руководителя областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" подозревается в получении на системной основе взяток, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.
- Взятки в сумме более 1 млн тенге от представителей подрядных организаций за не привлечение к административной ответственности и незаконное лоббирование интересов при проведении госзакупок. Подрядчик не исполнил свои обязательства по строительству участка дороги в полном объеме к установленному сроку и за непривлечение ответственности в виде штрафа была дана взятка, - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в отношении должностного лица продолжается.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4970838-8f2a5ae4025572077b0d02af496c5fb2
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...