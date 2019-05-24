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Замруководителя областного филиала "КазАвтоЖол" подозревается в коррупции

Досудебное расследование продолжается.

Фото : Zakon.kz24 мая 2019, 13:47

В Мангистауской области заместитель руководителя областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" подозревается в получении на системной основе взяток, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

- Взятки в сумме более 1 млн тенге от представителей подрядных организаций за не привлечение к административной ответственности и незаконное лоббирование интересов при проведении госзакупок. Подрядчик не исполнил свои обязательства по строительству участка дороги в полном объеме к установленному сроку и за непривлечение ответственности в виде штрафа была дана взятка, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в отношении должностного лица продолжается.


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